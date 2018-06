Javier García Roche ('A cara de perro') pasea churri y tattoos por Ibiza

Hace un año, un día antes del estreno de su programa 'A cara de perro', en Cuatro, saltaba la noticia de que su ex pareja, Lara Ruiz, le había denunciado por violencia de género. Entonces, Javier García Roche, también conocido como el Rey Chatarrero, fue detenido en Cornellà de Llobregat, Barcelona, y puesto en libertad horas después sin cargos a la espera de juicio, acusado de tres supuestos delitos: amenazas, robo y difusión no autorizada de un vídeo íntimo. Sin embargo, sus problemas con la Justicia no han quedado ahí, porque hace unos días, también fue juzgado por incitar a atacar a la Policía de Palma a través de internet.

El ex boxeador tiene el cuerpo más tatuado que los protagonistas de ’Prison Break’. Gtres

Pero el tatuadísimo exboxeador, de 36 años, se lo toma todo con filosofía y se ha ido de vacaciones a Ibiza. En la isla Pitiusa se le ha visto de lo más relajado y entretenido. ¿El motivo de su buen humor? Su despampanante churri, de la que presume en sus redes sociales y de la que estuvo pendiente durante toda su jornada playera.

Javier parece silbar a su pareja, que enseña la retaguardia con este tanga. Gtres

Su nuevo amor se hace conocer en Instagram como Olivia Misssy (sí, con tres 'eses') y se llevan de maravilla. A la pareja le encanta posar y colgar atrevidas fotos y vídeos en sus respectivas redes sociales, en las que sus seguidores se cuentan por miles.