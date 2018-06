Es un ejemplo para muchas mujeres y, tal vez, la modelo curvy más conocida. La estadounidense Ashley Graham (30) no para de trabajar, incluso ha sacado una línea de lencería nupcial, pero ha tenido tiempo para disfrutar de unos días en Miami. Allí la hemos visto con un bonito bikini negro con tachuelas de su firma de baño 'Swimsuits for all'. Se ha convertido en todo un icono, no solo en las pasarelas, sino también para muchas mujeres que ven inalcanzable los cánones de belleza impuestos actualmente. Es, indudablemente, la muestra de que cada cuerpo es bonito en sí mismo y con o sin curvas, con o sin celulitis, no hay motivos para sentir complejos. De hecho, Ashley entró en la lista 'Forbes' de 2017 como una de las tops models mejor pagadas. ¿Quién dijo que las curvas no estaban hechas para las pasarelas?

Sí, tiene celulitis, pero eso no le impide disfrutar y disfrutarse. Ashley está muy orgullosa de sus curvas, las mismas que la han convertido en una estrella. Aunque también ha tenido mucho que ver la seguridad que demuestra a cada paso que da. ¡Fuera complejos y a lucirse!



Las tachuelas de su bikini combinaban a la perfección con sus aros de oro. ¡Cómo se nota que le encanta brillar!