Duelo de estilismos en el clan Kardashian. Esta vez las protagonistas no han sido otras que Kris Jenner, la matriarca del clan, y sus dos hijas, Kim y Kourtney Kardashian. Tres auténticos pesos pesados. La mujer de las curvas imposibles y su madre se están marcando unos días muy moviditos. Si el pasado fin de semana las veíamos posando, enfundadas en dos modelitos color blanco, en la alfombra roja de los premios MTV Movie Awards; hace cuestión de un día han vuelto a ponerse delante los focos. Esta vez ha sido para asistir, y decir la suya, en las conferencias sobre moda y belleza que la empresa Business of Fashion está celebrando en Los Ángeles. Y como buenas amantes de la alta costura, y siendo fieles a sus respectivos estilos, ambas se han enfundado en unos looks de los más llamativos, también en color blanco.

Kim, quien recientemente ha sido galardonara como mejor influencer de moda, apostó por un dos piezas en blanco nuclear. Una ajustada falda larga con apuertura trasera y una camisa con vertiginoso escote que, muy a su pesar, o no, le jugó una mala pasada. Y es que Kim tuvo que ajustarse el escote, en más de una ocasión, para que su potente delantera no saliera a saludar a las cámaras allí presentes. Un look que la empresaria completó con un largo colgante dorado y unas sandalias minimalistas, de altísimo tacón, también en dorado.

Por su parte, su madre, Kris Jenner, no dejó indiferente a nadie con su atrevido y original atuendo. Un modelito que llamó la atención de los todos los allí presentes. Para la ocasión, la matriarca del clan quiso sacar a relucir su pasión por la alta costura y apostó por un traje blanco, con estampados que recuerdan a las muñecas de madera, firmado por la marca suiza Akris.

Unos estilismos que nada tienen que ver con el que Kourtney Kardashian ha elegido recientemente. La hermana mayor de Kim se ha enfundado en un modelito 'total black', y de lo más desaliñado, para viajar a Los Ángeles, ciudad donde se encuentran su hermana y madre. Con mallas de ciclista, camiseta y gafas negras, Kourtney se ha dejado fotografiar por los paparazzi. Eso sí, para no perder el inconfundible glamour que la caracteriza, la hija de Kris Jenner no se ha separado de su carísima maleta Louis Vuitton, ni de sus deportivas de última generación. Un atuendo con el que ha protagonizado una patada máxima a su armario.