A ver si se aclaran porque nos tienen mareados. Es cierto que la relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá nos tiene enganchados pero ¡que se aclaren ya! Después de su tonteo con Logan en Honduras, Alejandro decidió poner rumbo a los Cayos Cochinos para romper con su entonces novia en directo. Una ruptura que dejó destrozada a la ganadora de 'Supervivientes', pero que no le hizo rendirse para volver a conquistar a Albalá.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En la última gala del concurso, donde los concursantes hablaron de sus cuentas pendientes, Jorge Javier Vázquez, tan avispado como siempre, les lanzó una bomba. "¿Vais a hacer el amor esta noche?", preguntaba el presentador. Pasaron unos segundos durante los que la expareja estuvo en silencio mientras se escuchaba al público reirse y murmurar. Sofía, cogiendo el toro por los cuernos, no se cortó un pelo y le respondió: "Yo nunca hago la guerra solo el amor". Aunque quién lo diría tras su paso por Honduras...

Albalá daba la callada por respuesta hasta que despertó de su letargo. "Yo soy mucho de amor, pero si de vez en cuando hay una guerra no está mal", decía entre risas. Además, también nos enteramos que los tortolitos, o no, no compartían hotel... Aunque eso no es ningún impedimento, ¿no?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Lo cierto es que parece que su relación no ha llegado a su final definitivo ya que las chispas son más que evidentes entre ellos, a pesar de que ambos lo quieran negar. Tendremos que ver si el amor que está en aire aguanta toda la información que está saliendo sobre el supuesto desliz de Albalá en la feria de Jerez con una chica.