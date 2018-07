Anabel Pantoja, del triunfo profesional a sus problemas familiares

Anabel Pantoja vive una de las etapas más felices de su vida. Por fin, ha dejado de ser la 'sobrinísima' para ser reconocida por méritos propios. Sólo hay que ver el éxito que están teniendolos diseños que ha creado para la firma de bañadores Aqüe Apparel. Y qué decir de la colección de gafas de sol para la firma ConfitalReef. Sin duda, la sevillana se ha convertido en toda una 'influencer'. Sus imágenes en redes sociales, muestran el feliz momento que está viendo. Siempre con una sonrisa y con frases de lo más intensas. "Sigue cumpliendo todo lo que no planeaste" y "No tengas miedo al que dirán. Disfruta de cada segundo que te ha regalado esta vida", son algunas de ellas.

"Pie derecho, dientes al aire y tu cara. Muestro lo que soy y como estoy", comentaba junto a la imagen del vestido rojo para demostrar que nada ni nadie puede con ella.

A todo esto hay que sumar que su corazón late a mil por horas junto a su pareja, el windsurfista canario Omar Sánchez. Tan enamorada está, que cada vez que su agenda se lo permite, coge un vuelo a las Canarias para estar con su chico. Sol, playa y el amor de su chico, parece que a Anabel no le hace falta nada más.

Pero, por mucho que lo intente ocultar, no todo son risas en la vida de Anabel. Los problemas familiares que rodean a la sevillana impiden que su felicidad sea plena. En los últimos días ha vuelto a salir a la luz la tensa relación que la 'influencer' mantiene con su padre, Bernardo Pantoja. Anabel ha explicado que sus padres se separaron cuando ella tenía 6 añitos y que su infancia estuvo marcada por la ausencia paterna. Pese a ello, Anabel lo tiene claro: "Si mi padre necesitara de comer o un techo, por supuesto que estaríamos yo, mi tía y mis primos".

A esto hay que sumar los problemas de Isabel Pantoja con Hacienda. La cantante ha sido para ella como una segunda madre y todo lo que negativo que le pase le afecta mucho. Según el periodista Antonio Rossi, Hacienda vuelve a investigar a la cantante por supuestas entradas de dinero que no se han podido justificar. "La Agencia Tributaria quiere comprobar que lo que ha cobrado Isabel Pantoja (en dos ejercicios concretos) lo ha hecho como persona física y no a través de una sociedad", afirmaba Rossi, que ha dejado entrever que todos los Pantoja están muy preocupados, ya que si la cantidad que no se ha justificado supera los 120.000 €, sería un delito y la cantante podría ir de nuevo a la cárcel.

Y por último, la salud de su primo Kiko Rivera. Anabel es hija única y el Dj es como un hermano para ella. Tienen casi la misma edad y la influencer ha pasado la mayor parte de sus veranos en Cantora junto al hijo de Isabel Pantoja. Desde que Kiko anunció que sufría depresión, Anabel ha estado a su lado animándole y apoyándole. Pero claro, ver a su primo como así, le afecta. Sin olvidar que está en medio de Kiko y su tía por un lado y Chabelita por otro.

La diseñadora quiere que su familia esté unida y los últimos acontecimientos, como el bautizo de Alberto Isla Pantoja, con ausencia casi total de la familia materna, también le han pasado factura. El Dj y su madre decidieron no asistir al bautizo del hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla. La influencer ha revelado ahora que tras el bautizo, "Isa y Kiko han hablado y se han dado sus explicaciones", también ha negado de manera tajante que su tía prohibiese a su primo acudir a la celebración: "Todo lo contrario, ella le animó a que tomara la decisión él mismo".