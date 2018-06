¿Quién nos iba a decir a nosotros que las famosas también tiene cosas de las que preocuparse en su cuerpo? Unas tienen celulitis, otras tienen las carnes 'colganderas', otras tienen canas, otras tienen arrugas... vamos, que no son perfectas. ¡Son como nosotras! Lo cierto es que no estamos acostumbrados a que lo reconozcan, y siempre tratan de parecer perfectas hasta en ocasiones en las que es difícil (por no decir imposible) aparentarlo... por eso, que ahora Georgina Rodríguez, la novia del todopoderoso Cristiano Ronaldo, exprese que también tiene sus "cosillas" le honra. Y mucho.

De hecho, ha sido esta semana cuando ha concedido una entrevista a '¡Hola!' en la que ha dejado claro, tras varios días de rumores, que ella de embarazos nada... al menos de momento, y que su problema es ¡que retiene líquidos!

Tal y como vimos hace unos días en el photocall de la pasarela Gran Canaria Moda Cálida, Georgina lucía una sospechosa tripita que hizo que saltaran las alarmas y se empezara a hablar de un nuevo retoño para la pareja... pero, según ella, nada más lejos: entre que retiene líquidos, los cambios hormonales naturales de las mujeres y que se ha tirado cuatro días de vacaciones comiendo pasta como una loca, su planísimo abdomen se ha resentido. Eso, y que sigue recuperándose del parto, claro.

Lejos de avergonzarse como quizá lo harían otras (y más teniendo en cuenta que la foto ha dado la vuelta al mundo), lo ha contado con toda la naturalidad. Eso sí, a pesar de que no nos ha dado el notición de que está embarazada, no ha cerrado del todo la puerta: "En el futuro... ¿por qué no? Aún somos jóvenes, así que claro que nos gustaría pero, por ahora, estamos contentos como estamos, disfrutando de los cuatro pequeños de la casa", señaló al citado medio.

La retención de líquidos, las hormonas o su gusto por la pasta no son los únicos problemillas a los que se enfrenta el cuerpo de Georgina. De hecho, hace poco tuvo que salir al paso de las críticas de sus 'haters', que le echaban en cara el hecho de no sonreír en las fotos, hasta que ella explicó que se debía a que se había puesto un aparato dental para corregir sus dientes, tal y como se puede ver en la foto de arriba.

A pesar de que es muy sutil y casi no se ve, Geo dijo que tardaríamos en verla sonreír, ya que no le gusta mostrar el aparato. Aún así, parece que los fotógrafos consiguieron arrancarle una risotada que dejó al descubierto sus brackets. ¡Si es que no hay nada como hacer las cosas con naturalidad!