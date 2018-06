¡La primera entrega de la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ dejó grandes momentos para el recuerdo! Los nuevos concursantes, Elena Tablada, Toñi Salazar, Julio Iglesias Jr. y Kiko Rivera, se estrenaron en la casa de la ex de David Bisbal, protagonizando el hijo de Isabel Pantoja algunos de los momentos más destacados de la noche...

En su vídeo de presentación, Kiko Rivera hizo repaso a sus locuras de juventud. "Yo fui un 'latin lover', un mujeriego. Fue tremendo. Recuerdo aquellos años que fueron maravillosos y donde aprendí prácticamente todo. Aprendes cosas, empiezas a experimentar otro tipo de aventuras y recuerdo aquello con mucho cariño", señaló.

Pero el DJ es un hombre nuevo, dedicado ahora al cuidado de su familia e inmerso en otras aficiones, como los cómics. "Ahora disfruto la juerga de una manera diferente", explicó.



También sacó a colación el nombre de su madre, la cantante Isabel Pantoja, dedicándole unas bellas palabras de agradecimiento: "Mi madre para mí lo significa todo. Me siento muy orgulloso de mi madre porque es una madre fabulosa, es amiga cuando lo necesito, abuela y la verdad es que le doy gracias a Dios por tener la madre que tengo".

El hijo de la tonadillera reconoció que, durante esos días, tendría que saltarse la estricta dieta que le pusieron los médicos tras someterse a una reducción de estómago. “Me he quitado 30 kilos con la banda gástrica. No solo me ha cambiado estéticamente. Ha hecho que mi salud mejore y el ánimo también”, afirmó. Como Julio parecía no enterarse bien de lo que estaba hablando, se lo explicó de la manera más gráfica posible: “Eso es como si me pusieran en el estómago el alambre del pan de molde”.

Durante la cena, Toñi Salazar destacó el gran talento musical de Kiko Rivera, asegurando que ‘Así soy yo’ “es una gran canción” pero que no ha sido valorada por el público porque “España musicalmente no es un país culto”.