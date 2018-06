Destacar 'Bailando con las estrellas' es destacar el amor, porque el amor puede palparse en cada una de las galas de este programa. Hasta el momento, habían sido David Bustamante y Yana Olina los que acaparaban todos los comentarios del programa en el terreno amoroso. Sin embargo, Amelia Bono y su marido, Manuel Martos llegaron pisando fuerte. Ella enamoró al público con el vals que bailó al ritmo de 'Bella y Bestia son', uno de los clásicos de Disney. Pero después, vestida de princesa, se marcó otro pequeño vals con su marido a petición del presentador, Roberto Leal. Pero, si pensábamos que esto ya nos iba a dejar muertas de envidia, lo mejor vino después, con el beso que le plantó a Manuel. ¿Se puede ser más tierna?

En esta noche de películas, reservaron lo mejor para el final, es decir, a Bustamante y Yana. Ambos bailaron un chachachá bajo la canción 'Time of my life' de 'Dirty Dancing'. Las miradas que se dedicaron durante el baile o las caricias que se daban iban algo más allá de haberse metido en el papel.

Nos acabaron de enamorar con su repetición del 'porté', no porque lo hicieran bien, que también, sino por cómo se agarró Yana a la cintura del cántabro. ¿Puede haber algo más evidente?

En realidad sí. Las declaraciones finales del cantante fueron más que reveladoras. Después de recibir la valoración del jurado, se marcharon junto a sus compañeros. Ya allí, la presentadora quiso saber cómo cuenta Bustamante su parte romántica a través del baile. "Yo no sé ser de otra manera cuando tengo una mujer delante. Soy un romántico, soy un amante del amor, y por eso le canto al amor. Y, en esta ocasión, que me han dado la oportunidad, le he bailado al amor", dijo. Yana, ¡no te podrás quejar!

La pareja que no salió tan bien parada fue la de Pablo Ibáñez, más conocido como el 'Hombre de Negro' y Sara Baudín, que no recibieron el suficiente apoyo de la audiencia y fueron expulsados del programa.

Aún así, él afirmó estar "súper contento", pues al comenzar esta aventura no se hubiera creído que iba a llegar a la sexta gala. Y aunque no hayan ganado el programa, Pablo sí se ha llevado los corazones de sus compañeros, para los que ha sido todo un descubrimiento. "Es una gran persona", comentó Sara.