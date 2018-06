¡La primera entrega de la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ dejó grandes momentos para el recuerdo! Los nuevos concursantes, Elena Tablada, Toñi Salazar, Julio Iglesias Jr. y Kiko Rivera, se estrenaron en la casa de la ex de David Bisbal, aunque parece que ninguno de ellos tenía bien claro de qué iba el programa…

“El dinero me da igual. Quiero ganar por el sufrimiento que me genera a mí cocinar y porque mi hijo esté orgulloso”, explicó la integrante de las ‘Azúcar Moreno’. “Intuyo que voy a conocer a alguien muy especial”, añadió. ¿Pensaría que estaba en ‘First Dates’?

Por su parte, el hijo mayor de Julio Iglesias se mostró ansioso porque le trajeran “cinco strippers”. Y es que parece que ha heredado el mismo gusto por las mujeres que su progenitor: “Mi padre ha sido un hombre que siempre ha tenido mucho carisma con las mujeres. Recuerdo coger prestada una chaqueta y sacar cartas de amor de los bolsillos”.

En su vídeo de presentación, Elena quiso dejar claro que más allá de ser la ex de David Bisbal es una mujer con mucho talento, algo que no se valora cuando hablan de ella. Destacó tener dos carreras y estar triunfando como diseñadora con su marca de complementos. A pesar de todo, asegura que “llevo muy bien eso de ser la ex de”. ¿En qué quedamos?

Tablada se quedó completamente alucinada con los comensales que iba a sentar en su mesa, ya que a todos los conocía de antes. Para la ocasión se decantó por un menú de inspiración cubana compuesto por ‘Ensalada Tropicana’ (una especie de ensaladilla rusa con pollo y manzana), ‘El Tendedero’ (ropa vieja, arroz y frijoles), y de postre, ‘Balseritos’ (tartaletas de crema de guayaba. Eso sí, la decoración no es que fuera muy ‘selecta’, ya que sacó directamente de la basura las cáscaras de aguacate para adornar uno de los platos. ¡A eso se le llama cocina de aprovechamiento!

Entre manjar y manjar, los invitados de Elena se dispusieron a cotillearle el dormitorio, donde se encontraron su sesión de fotos para ‘Playboy’ y una fotografía de la diseñadora de joyas de pequeña en compañía de Michael Jackson. “Michael y yo habríamos sido grandes amigos, yo gitana y él negro”, reflexionó Toñi.

Además, la cantante habló con el miembro del clan Iglesias sobre su abuelo, el recordado ‘Papuchi’, recordando que en su día les invitó a ella y a su hermana a comer en el restaurante Lucio de Madrid. “¿Pagó él? ¡Pero si mi abuelo es un tacaño! A mi hermano Enrique y a mí nos regalaba un calzoncillo por Navidad”, se lamentó Julio.

En un momento de la velada, Toñi le preguntó a Elena si tenía intención de pasar por el altar junto a su ‘churri’, Javier Ungría, con el que lleva dos años de relación. La diseñadora confesó que sí y que le había pedido recientemente matrimonio durante un viaje a Cuba. ¡Enhorabuena!

En las votaciones, Toñi fue la más crítica con el menú de la joven. Pese a ello, igual que hizo Kiko Rivera, que se lo comió todo, le puso un 7 de nota. Por su parte, Julio puntuó a la anfitriona con un 6, reconociendo que se había esforzado bastante. De esta manera, Elena Tablada saca un notable con su cena cubana y acumula 20 puntos en el marcado. ¿Qué tal se le dará a Toñi en el próximo programa?