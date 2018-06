Kim Kardashian se cubre de gloria con su último (y horroroso) modelito

¿Qué le estará pasando al probe Miguel a Kim Kardashian que no da una últimamente? Eso es lo que llevamos unos días preguntándonos en la redacción, y es que la televisiva nos está dejando con la boca abierta con sus modelitos... y no precisamente para bien. Si hace unos días se lucía con un 'look' de mallas espaciales con correas, botas por encima de la rodilla y gafas imposibles, ahora le ha dado por el chandalismo y no hay quien la saque de ahí...

Efectivamente: la glamourosa Kim Kardashian, que lo mismo va a una manifestación que se planta en la gala del MET o que te saca de la cárcel a una abuela condenada a cadena perpetua por trapicheo (ella es así de polifacética), se ha propuesto poner de moda las tendencias imposibles que diseña su marido... y no pueden ser menos agraciadas, la verdad. Para muestra, un botón (o el 'look' entero, ya que estamos):

No es por juzgar los estilismos ajenos (que sabe Dior que a nosotros no nos gusta nada eso...) , pero Kim, hija, con todos los millones que tienes, no podemos permitir que vayas echa un Cristo viejo con toda la ropa que te regalan (lo último: un modelito de Givenchy que compartió en Instagram Stories, además de prendas -casi a diario- de su amigo Alexander Wang).

Por favor, si nos estás leyendo y necesitas auxilio, guíñanos un ojo o algo, pero tienes que dejar de vivir bajo el yugo estilístico de tu marido -Kanye West-, que sabemos que es el que se encarga de estos 'looks' y NO TE HACEN NINGÚN FAVOR. ¡Con lo mona que ibas justo ayer, 19 de junio, durante un evento para el diario de moda 'Business of Fashion'.

Sin ir más lejos, también nos gustó mucho el 'look' de Versace que llevaste a la última gala de MTV, con una falda cuajada de cristales, un top blanco y el pelo recogido entrenzas a lo Bo Derek. ¡Si al final no es tan difícil...!