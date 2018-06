Ariana Grande tiene el don de estar en boca de todos. Todo lo que la cantante y compositora hace o dice, no pasa desapercibido para nadie. Y, como no podía ser de otra manera, su último 'bombazo' ha marcado, y mucho, a sus fans. Ariana, que está a punto de lanzar su nuevo trabajo musical al mercado, el álbum 'Sweetener', ha querido sorprender a su pareja, el humorista americano Pete Davidson. Lo ha hecho inspirándose en él y le ha dedicado una canción, que se incluirá en su nuevo disco. Así lo ha revelado la mismísima Ariana a través de sus redes sociales. Un notición, sin embargo, que no todos sus seguidores han recibido de la misma forma. Mientras que unos mueren de amor por el bonito gesto que ha tenido la artista, otros no han dudado en recriminarle que está yendo demasiado rápido en su relación.

‘pete’ ! — Ariana Grande (@ArianaGrande) June 18, 2018

Ariana y su chicho se conocieron en 2016, cuando la artista acudió como invitada al programa 'Saturday Night Live', espacio en el que trabaja Pete. Y hace cuestión de semanas, a mediados de mayo, la pareja hizo pública su relación. Un romance que parece ir muy en serio y avanza a pasos agigantados. Pues el humorista no solo se ha tatuado las iniciales de la cantante y un conejito, en honor a su chica, sino que hace pocos días se comprometieron. Ahí es nada.

Unos hechos que han dejado un tanto sorprendidos a todos los seguidores de la artista. Más teniendo en cuenta que en la reciente gala Met, en la que la artista lució un precioso vestido de la diseñadora Vera Wang, Ariana mantenía una relación con el rapero Mac Miller, dos años mayor que ella.

El tiempo dirá si la relación entre Ariana y Pete se termina consolidando y celebran una boda de ensueño. De momento, los tortolitos de 24 años no pierden el tiempo y ya se han comprometido y tienen una canción que sella su amor. Pero, ¿gustará el tema que Grande ha compuesto, cogiendo a Pete como su 'muso'?