Fran Rivera: "Carmen está muy enfadada y no quiere oír hablar del bebé"

Fran Rivera y Lourdes Montes están de enhorabuena. El diestro y la diseñadora serán padres por segunda vez el próximo diciembre porque la sobrina de José Manuel Soto está embarazada de tres meses. La pareja está feliz con la buena nueva y, con la llegada de su segundo retoño en común, le darán un hermanito o hermanita a la pequeña Carmen, que el próximo 19 de agosto cumplirá 3 añitos. Seguro que el bebé se convierte en un perfecto compañero de juegos para ella aunque, según han explicado sus propios padres, la benjamina de la casa no se lo ha tomado muy bien. "La que está muy enfadada es Carmen que no quiere ni oír hablar del embarazo. 'No quiero otro bebé, ya tengo a Cayetano, a éste le voy a encerrar' nos dice" contó entre risas el torero. "Está muy celosa" aclaró Fran durante su primera intervención televisiva tras el anuncio del embarazo.

Durante su intervención en 'Espejo Público', programa de Antena 3 en el que colabora, Fran contó que ha sido un embarazo muy buscado. "Llevábamos dos años buscándolo y estamos muy contentos" confesó.

El torero ha confesado que todavía no conocen el sexo del bebé que viene y ha aclarado que a él le da igual. "Ya estoy acostumbrado a las niñas que, si ahora mismo llegara un niño, me generaría cosas que no sé" comentó. "Me voy a morir con lo que venga" añadió en el espacio de Antena 3.

Lourdes Montes también ha contado cómo se encuentra en este segundo embarazo. "Ahora bien, muy bien. Ya mejor porque he pasado el primer mes regular. Está siendo un embarazo muy diferente al primero" dijo. La diseñadora corroboró las palabras de su marido al decir que su hija Carmen no se ha tomado muy bien la llegada de un hermanito. "No le apetece nada pero luego seguro que se llevarán bien" aclaró. La que se ha tomado "fenomenal" la llegada del nuevo miembro de la familia es Tana, de 18 años, la hija que Fran tuvo con Eugenia Martínez de Irujo.