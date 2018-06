¡Nadie puede negar que tengamos famosos aventureros! Ya ha dado el pistoletazo de salida la IX edición del ‘Land Rover Challenge’, un evento único en el que los participantes, por equipos y durante tres días, se enfrentarán a un recorrido espectacular y tendrán que someterse a unas pruebas que desafiarán su espíritu más aventurero al volante del Land Rover Discovery. El premio: destinar una importante cuantía de dinero a la ONG que representen. En la presente edición han aceptado el reto personajes tan dispares como las hermanas Lucía Dominguín y Paola Dominguín, la modelo Mar Flores, las actrices Macarena Gómez y Raquel Meroño, el actor Nicolás Coronado, el expiloto Fonsi Nieto o el cantante David de María.

Fonsi Nieto es un viejo conocido en esto de participar en la expedición de la conocida marca de coches. De hecho, el año pasado ganó y en la presente edición tiene ganas de volver a alzarse con el triunfo. “Siempre me ha gustado la aventura y todo lo que tenga que ver con el motor”, confesó el piloto a su paso por el photocall.

Sobre sus proyectos profesionales, destacó su nueva toma de contacto con el mundo del motor, actividad que compagina con su conocida carrera como DJ. “Estoy enrolado de nuevo en el mundo del Moto GP. Estoy de coach de dos pilotos”, explicó. “Sigo trabajando de DJ, pero un poco menos. Elijo mejor las cosas, y uno, cuando se va haciendo mayor, va buscando cosas mucho más calmadas”.

Además, confesó que tiene un trabajo discográfico a punto de salir al mercado: “Tengo un disco ya terminado. Llevo dos años trabajando en él y estamos a punto de sacarlo”. Este álbum contará con un sentido homenaje en recuerdo de su tío, Ángel Nieto. “Eran 12 temas, pero al pasar lo de mi tío lo hemos ampliado y hemos hecho un tema especial dedicado a él. Habrá un videoclip dedicado a él”.

Aunque no quiso hablar de Alba Carrillo ni de la polémica herencia del mítico piloto, apuntando tan solo que sus tres primos “se adoran, que es lo más importante, por lo que no habrá ningún problema”, confesó lo duro que está siendo para él la ausencia de su tío. “Ha sido un año muy difícil. Era una persona que llenaba muchísimo. Ahora estando en las carreras se me saltan las lágrimas muchos días porque todo me recuerda a él”, confesó. “Él nos lo ha dado todo en este mundo”.

Dispuestos a embarcarse en la aventura también estaban el matrimonio formado por Macarena Gómez y Aldo Comas. Aunque para la actriz suponía su primera toma de contacto con la ‘Land Rover Challenge’, su marido ya participó el año pasado y quedó encantado con la experiencia. “Yo me lo pasé muy bien el año pasado y le dije que a la próxima tenía que venir”, declaró el polifacético artista.

Por su parte, la miembro del reparto de ‘La que se avecina’ confesó que no sabía muy bien a lo que se enfrentaba: “A mí es que el año pasado me pusieron rodaje y no pude venir. A mí, mientras no me hagan correr mucho me da igual. Me gusta enfrentarme a las pruebas físicas”. Ansiosos porque los “astros” quisieran que en el sorteo acabaran en el mismo equipo, Comas confesó no tener miedo a ninguno de sus compañeros… “Los veo igual de ineptos que nosotros”, sentenció.

