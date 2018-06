No ha sido una buena tarde para Chelo García Cortés. La colaboradora de 'Sálvame' ha tenido que hacer frente a las críticas que ha recibido Kiko Matamoros como portavoz de 'el club del espectador', donde ha recibido una llamada de una mujer que aseguraba que Chelo fue muy desagradable cuando ellas y unas amigas le pidieron una fotografía en la calle. La señora ha tachado a la periodista de diva y también de tratar mal a sus compañeros de 'Diario Che'.

Unas declaraciones que la afectada ha desmentido en directo. Además, ha instado a sus compañeros de 'Diario Che' a que nieguen el supuesto mal trato que reciben durante las grabaciones de la sección.

Sin embargo, sí que ha admitido que no siempre le apetece hacerse fotos. "Hay momentos del día que no te apetece que te hagan una foto. Siento micho si fui desagradable con usted pero no siempre me apetece hacerme fotos", ha explicado mirando a cámara. Para después añadir: "Soy libre de hacerme fotos o no. Cuando no tengo ganas no me voy a excusar".

Sus compañeras, Terelu y Belén, han salido en su defensa asegurando que hay momentos en los que no apetece ser objetivo de las cámaras, aunque sean las de los fans. La mayor de las Campos ha echado en cara a Matamoros que se estuviera "haciendo sangre" con Chelo cuando esto ocurre con muchos otros compañeros.

Lo que no espera Chelo es que ese momento que criticaba la señora que ha llamado por teléfono estuviera grabado. La periodista ha tenido que hacer frente a las imágenes, en las que se escucha como les dice al grupo de mujeres: "¡Venga, que tengo prisa, guapas! Que me tengo que ir" o "Una, dos, tres, se acabó". Un tono que sus fans han tachado de prepotente y chulesco.

Pero la guinda del pastel no había llegado aún. Una mujer, que se encontraba en las inmediaciones del donde estaba grabando el equipo de 'Sálvame', cogió su teléfono móvil para grabar a Chelo. La periodista se dio cuenta y rápido se acercó para llamarle la atención. "Me estás grabando, no tengo ningún problema pero dímelo. Estas cosas se hacen bien y ya está". Un reproche al que la señora contesta así: "¿Por qué tengo que decirte que te estoy grabando?".