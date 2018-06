Kira Miró cambia de look y le ofrecen ser una prostituta

Kira Miró y Daniel Guzman acudieron a divertirse a 'El hormiguero' para presentar su obra de teatro 'Dos + dos'. Y, entre risas y complicidad, Miró explicó la auténtica razón por la que se cambió el color de pelo. Y es que ahora la actriz es morena. Pero, ¿por qué ha renunciado a su melena rubia, que tanto lució el pasado verano? "Un poco más morena sí estoy. Se me ha aclarado un poquito con el sol, pero sí. Estoy bastante morena. He cambiado de look porque creía que me iban a dar personajes más profundos y acabo de hacer de prostituta o sea que algo se perdió por el camino", dijo con humor la actriz.

Desatada, Miró aprovechó la ocasión para desvelar los secretos de alcoba: "Siempre hay que probar las fantasías para ver que no son para tanto".

Sin dejar de hablar de los temas más picantes, Kira Miró afirmó que "todos somos muy liberales hasta que toca ir a jugar".

Y es que en materia sentimental la actriz lo tiene claro: "Estás muerto si piensas que tu pareja siempre va a estar a tu lado, siempre hay que conquistar y sorprender".

Kira también quiso hablar de su primera vez sobre el escenario, ya que nunca antes había actuado en teatro. No obstante, y a pesar de los nervios, Guzman acusó a la actriz de que "no quiere ensayar para que cada función sea diferente".

Guzman, que demostró tener un gran sentido del humor no perdió la sonrisa en ningún momento.