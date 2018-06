La triste razón por la que a Raquel Mosquera se le acaba la alegría

Más feliz que un regaliz, así estaba Raquel Mosquera tras su vuelta de 'Supervivientes'. Porque puede que no ganase el reality, pero lo hizo su amiguísima Sofía. Además, volvió a España con menos kilos y más guapa que nunca. Y, por si fuera poco, su tercera posición demostró que es un personaje muy querido por el público. Pero porque la vida siempre es imprevisible, después de la euforia la tragedia se ha cernido sobre su familia. Jesús, el padre de Mosquera, ha sido ingresado en un hospital.

Jesús ha sido hospitalizado, según ha confirmado 'El español', a causa de una neumonía.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Según fuentes cercanas a Raquel, Mosquera ha permanecido al lado de Jesús en todo momento. Jesús, por su parte, parece que mejora día a día.

Otro de los disgustos a los que Mosquera debe enfrentarse es a los problemas legales de su negocio. Recordemos que Raquel fue demandada por su socia, tal y como contaron en exclusiva en DIEZMINUTOS.

Y, para colmo de mares, según informaron en 'Cazamariposas', Raquel "está teniendo serios problemas para pagarle a todos sus trabajadores... Ellos se lo reclaman, pero Raquel afirma que no puede pagar, y que hasta que el juez no lo diga, no pueden hacer nada".

Gtres

Por suerte, Raquel puede estar segura de que contará con el apoyo de su marido. Además, la fuerza y endereza de la peluquera son garantía de que sabrá afrontar todo con positividad.