Bella Hadid enseña el culo por París con su último (y destrozado) look

A estas alturas de la vida, todos sabemos que la moda a veces puede ser muy bonita y otras un tanto traicionera, y si no que se lo digan a Bella Hadid, que estos días por París ha decidido ¡ir enseñando el culo! Tal cual os lo contamos: la hermana de la rubísima Gigi Hadid es una apasionada de las tendencias, aunque la última que escogió no le hacía ningún favor, porque dejaba todas sus vergüenzas al aire...

De hecho, el look en sí no estaba del todo mal, pero sus pantalones eran, a todas luces, prácticamente inexistentes. Es más: probablemente no deberíamos ni llamarlos "pantalones", porque les faltaba más de la mitad de la tela. Para muestra un botón:

Gtres

Si lo ve su abuela ¡se lo remienda echando leches! ¿A quién se le ocurriría diseñar semejante barbaridad? Sabemos que los pantalones con rotos están de moda... pero claro, siempre que tengan algo de tela, porque para eso es casi mejor ir en bragas (y con este calor, sinceramente, a nosotras no nos importaría). Pero si la parte de delante os ha parecido horripilante, para la parte de atrás quizá no encontréis palabras para describirlo...



Gtres

Esperamos que no tenga que meter nada en esos bolsillos, porque ya lo puede ir dando por perdido (o por robado). ¡Si se ve TODO! Cualquiera diría que esta Bella es la misma que luego nos sorprende defendiendo lookazos como este a pie de alfombra roja...