Bea Retamal y Rodri Fuertes están viviendo una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas: todo es amor, felicidad y viajes en sus redes sociales... pero todos sabemos, a estas alturas, que no es oro todo lo que reluce en Instagram: muchas veces, detrás de las fotos, se esconden miedos, inseguridades o tristezas de las que no somos conscientes... y algo así le está pasando ahora a la ganadora de GH 17, que ha confesado, en su último vídeo para 'Rodéanos', de MTMad, que está pasándolo fatal porque tiene un acosador.

De hecho, en el vídeo da a conocer otro detalle, y es que va a terapia de parejas con su chico, al que conoció en la Casa de 'Gran Hermano' y con el que está saliendo desde hace ya un año y medio. De hecho, ambos lo tratan con total naturalidad, y es que no hay como sacar los problemas de pareja y ponerlos sobre la mesa para solucionarlos y continuar siendo felices con la ayuda de un experto.

Por su parte, Bea confirma en el vídeo que uno de sus mayores miedos es estar sola, aunque sean 5 minutos: "Tiene muchos miedos que yo creo que su abuela, y pienso que Bea estará de acuerdo conmigo, le ha metido, sin saberlo, por haberla protegido tanto", expone Rodri.



Ella, en efecto, está de acuerdo: "Cuando me intento quedar sola me dura 10 minutos. Nunca voy sola a los sitios. Mis amigas, a día de hoy, me acompañan a la puerta de mi casa", afirma. Sin embargo, ese no es el mayor de sus problemas...

"Cuando voy a Valencia recibo un acoso continuo: que de dónde salgo, a qué hora entro, con quién voy, a qué hora llegaba a mi casa, en qué discoteca estaba... sin poner yo nada en mis redes sociales. Y pienso que o tiene que estar ahí o ser alguien que viene conmigo", confiesa con temor, y añade: "Y encima son cuentas que luego desaparecen cuando voy a denunciar. Me están metiendo un miedo en el cuerpo que, la última vez que fui a Valencia, no salí de mi casa".

"Es la misma persona, pero con cuentas diferentes, por la forma de escribir y todo", señala Rodri bastante compungido por el drama que vive su novia. "Y encima me dice una vez 'te saludé anoche'. ¿Hola? Que luego no me acuerdo, porque es que saludo a todo el mundo...", añade ella.

Finalmente, su terapeuta le recomienda no entrar al trapo en una situación que es terreno pantanoso, que trate de denunciarlo de alguna forma ante la Policía para intentar conseguir vivir tranquila... Desde luego, ¡una situación que no nos gustaría vivir a nadie!