Un recibimiento con muchos lametazos y besos para Sofía

Sofía Suescun lo tiene claro: el mejor recibimiento es el que incluye lametazos. La flamante ganadora de 'Supervivientes' ha compartido en sus redes el fabuloso derroche de mimos, besos, lametazos y regalos que han protagonizado su vuelta a casa. El primer destino elegido por Sofía, después de toda la fiebre vivida tras su paso por Honduras, ha sido Pamplona. Y los primeros en recibirla han sido sus perritos, que se han lanzado hacia ella en cuanto la han visto.

"Hola, hola, hola. ¿Dónde ha estado tu mamá?", repetía una y otra vez Sofía, muy emocionada mientras sus mascotas le daban mil lametazos. El otro gran protagonista fue Lucas, el gato de Suescun. "No os imagináis lo que siento al abrazar a mi gato", decía feliz.





Galleta, el otro gato de Sofía, se mostró más asustado. "No me reconoce, no me reconoce. ¿Por qué se esconde de mí?", se preguntaba mientras se deshacía en mimos con su animalito.





Maite, por su parte, gritaba lo mucho que la había echado de menos, afirmando que sus animales no se habían perdido el concurso.

La gran sorpresa llegó cuando entró en casa, donde se encontró con un montón de flores y regalos de sus cientos de fans. "Huele a casa", sentenciaba feliz la ganadora de 'Supervivientes'.