Tras su ruptura con Carlos L0zano, su ex Miriam Saavedra ha ido proclamando a los cuatro vientos su desamor en el plató de 'Sálvame', programa en el que el presentador ejercía de Defensor del Pueblo y que dejó tras el fichaje de su ahora expareja. Desde entonces, la nueva colaboradora del programa de Telecinco se ha visto señalada por un supuesto romance con el ex de Marta Sánchez, el cantante Hugo Castejón.

Un romance que ha negado por activa y por pasiva. Sin embargo, hoy Miriam ha tenido que afrontar una pregunta todavía más íntima: "¿Te has besado con Hugo Castejón?". Y es que las imágenes no engañan, y en las que han emitido se ha podido ver claramente cómo Miriam y Hugo se daban un apasionado beso. Un beso que ella había desmentido durante las últimas semanas.

Pero lo peor estaba por llegar, después de avergonzarse por haber mentido a sus compañeros y a la audiencia, Miriam ha tenido que hacer frente a la reacción de Carlos Lozano. Tal y como ha dicho Kiko Hernández, el presentador ha hablado con uno de sus compañero para decirle lo siguiente: "Ahora tengo claro que Miriam, desde el minuto cero, estaba conmigo por mi fama y por mi dinero". Unas palabras que han dejado a Miriam echa polvo, a punto del llanto.

Carlos también ha tachado a su ex de cazafamosos, y de quererle solo por su fama en nuestro país. Además, está orgulloso de haberse dado cuenta por fin.

Sin embargo, Miriam, no se ha quedado callada y le ha respondido: "No voy a permitir que este señor me desacredite porque no es verdad". Para añadir: "Ya está bien de hablar de dinero, de fama… ¡No ha existido! Yo me mantengo a mí y a mi familia".