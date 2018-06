El amor ha vuelto a la vida del vocalista canadiense, Justin Bieber. Y, a juzgar por las imágenes, parece que ha regresado para quedarse. Las calles de Nueva York han sido testigo de lo muy enamorado que el cantante de 'Baby' está de su chica, la modelo americana Hailey Baldwin. Tanta es la pasión que existe entre los tortolitos, que no dudan en dedicarse arrumacos, besos y caricias de manera constante. Él, vestido con un look de lo más cómodo, compuesto por un pantalón de deporte y una camiseta de manga corta, y ella, luciendo unos ajustados tejanos y una cazadora de piel negra, pasaron una romántica jornada juntos. Primero pasearon por las calles de la gran manzana, sin dejarse de la mano en ningún momento, y luego, les apretó el hambre y se fueron a almorzar a un conocido restaurante de la capital.

El amor entre el cantante y la modelo ha sido bastante intermitente. Pues en el pasado, entre los años 2015 y 2016, ya estuvieron juntos pero nunca lograron una relación sólida, pues se separaron y reconciliaron varias veces. Sin embargo, las imágenes demuestran que la llama del amor entre ellos sigue más viva que nunca. Y eso que hace unos días la mismísima modelo concedió una entrevista al periódico 'Sunday Times', en la que se empeñó en asegurar que lo suyo con lo del cantante era una simple amistad.

Aunque la que parece que ya no guarda amistad con Bieber es la cantante Selena Gómez. Y mucho menos tras saber que su ex ha vuelto a las andadas con la modelo Hailey Baldwin. Lo de Selena y Justin, conocidos por sus fans como 'Jelena', también ha sido una historia de vaivenes. El último capítulo en su tórrido romance lo escribieron el pasado noviembre, cuando la pareja fue sorprendida por las cámaras besándose en público. Sin embargo, poco tiempo les ha durado el amor. El cantante ya ha rehecho su vida y Selena parece estar más fuerte que nunca y no querer saber nada más del canadiense. Pero, ¿se volverán a dejarse querer el uno con el otro?