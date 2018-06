La última edición de ‘Operación Triunfo’ ayudó a visibilizar la realidad LGTBIQ+ entre la juventud española. Por su labor, el programa ha recibido varios premios, y ahora, algunos de sus implicados han aceptado el reto de participar en el pregón de las inminentes fiestas del Orgullo Gay de Madrid. El miércoles 4 de julio, ‘Los Javis’, Javier Calvo y Javier Ambrossi, profesores de interpretación en la Academia del reality, presentarán el pregón desde la Plaza Pedro Zerolo, que contará con la intervención de los exalumnos de ‘Operación Triunfo 2017’, Marina y Agoney, y el ganador de ‘Got Talent’, César Brandon. Pero… ¿dónde está Ricky?

Esa es la pregunta que se hicieron muchos internautas tras anunciarse que sus dos compañeros participarán en el pregón y él no. Y es que, si a los nombres ya mencionados, sumamos que también han anunciado la participación del waterpolista Víctor Gutiérrez, los patinadores Javier Raya y Luis Fenero, la fotógrafa Lucía Sun y la cantante Lolita Watson, la verdad es que le podrían haber hecho un hueco en el concurrido escenario…

Ante el revuelo que se generó en la Red, Ricky echó más leña al fuego al escribir un aclaratorio tweet con el que parecía dejar en evidencia su malestar por no haber sido elegido: “Una cosa. Sabéis que soy maricón, ¿no?”. Como era de esperar, estas palabras trajeron cola y el cantante ha tenido que saltar a la palestra para aclarar su postura y explicar el fondo del mensaje.

“En ningún momento he exigido, ni he pretendido hacerlo, participar en algún evento del orgullo solo por formar parte del colectivo”, señala el ‘triunfito’ en un comunicado que ha colgado en su red social. “Vi necesario poner el tweet porque, al no formar parte del pregón, que ha sido únicamente por una cuestión de edad, me sorprendió escuchar voces que decían que era lógico que no se contase conmigo debido a que era o me hacía pasar por heterosexual”.

“Somos de colores y nada relacionado con el Orgullo debería ser motivo de disputa”, argumenta el cantante. “Es el momento de la unión, de la celebración y sobre todo, de la visibilidad… Ojalá no juzgarnos, respetarnos y estar orgullosos, como mínimo, en el mes del Orgullo. Y a bailar, que falta nos hace”, termina diciendo.