Joel Bosqued sufre la misma enfermedad que Belén Esteban

El actor Joel Bosqued está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras terminar la segunda parte de la miniserie 'Los Nuestros' (Telecinco), protagonizada por Paula Echevarría y Rodolfo Sancho. Y entre estampas playeras y campestres, el intérprete ha compartido un mensaje en sus redes sociales que ha llamado la atención de todos sus seguidores. El ex de Blanca Suárez ha desvelado que a los 13 años, los médicos le diagnosticaron la misma enfermedad que sufren otros personajes conocidos, como Belén Esteban.

"El 29.9.89 nací. A los 13 años y un fuerte dolor de tripa me diagnosticaron Diabetes. Unos cuantos años después tengo la suerte de comerme unos Yogures con todo el sabor. Y yo os digo, no os cuidéis por el físico hacerlo por vosotros. En su día pensé que era una pena. Hoy me siento afortunado", comentaba mientras se marcaba un baile comiendo estos yogures.

Sus seguidores se han quedado impresionados con esta confidencia pero sobre todo por el baile que se marca el actor mientras se come estos yogures. Los comentarios que le han hecho no tienen desperdicio. Algunos deseaban que "comprando el yogurt venga él de regalo", otros escribían: "Quién fuera yogurt..." o "de mayor quiero ser yogurt".

Y es que se nota que el actor se cuida, no por el físico, como deja claro en su comentario, sino por salud y para ello solo hay que ver los marcados abdominales de los que presumió hace unos días en la playa de Santa Eularia, en Ibiza.