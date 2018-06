Erik Putzbach ya piensa en su vida de viudo: "Quiero hijos, pero lo dejaré para más adelante"

Tras su luna de miel, Erik Putzback es una persona de lo más feliz, y así nos lo demostró esta semana mientras asistía -acompañado por su marido, Rafael de Marchen- a la inauguración de Beso Beach Sitges, en el Hotel Me Terramar. Allí nos habló de sus planes de futuro como hombre recién casado, pero también como futuro hombre viudo y soltero: piensa tener hijos, aunque quizá no con Rafael, ya que actualmente tiene 86 años.

Además, tampoco desaprovechó la ocasión y cargó de vuelta contra su amiga María Lapiedra, que hace unos días señaló que pasó hambre en su boda, y ahora él ha explicado lo que ocurrió realmente en la celebración del enlace...

Maria Lapiedra ha criticado mucho tu boda, dice que pasó hambre.



Eso no es verdad, me olvidé poner comida vegetariana porque me lo pidió durante un directo en un plató y se me olvidó. Los traté superbien, incluso les regalé los novios de chocolate en el escenario por su próxima boda, eso no lo cuenta…

Ya vais por la tercera boda. ¿Cuál es el balance de estos 6 meses de casados?

La vida es una luna de miel constante. Viajando sin parar, regalos maravillosos sin parar... Estoy muy feliz, y Rafael está más feliz todavía.

Todo el mundo que lo conoce dice que Rafael es encantador.

Es una persona súper culta e inteligente, con una memoria envidiable, súper divertido y que me ama como jamás nunca nadie me ha amado, y yo creo que jamás nadie me amará igual. Siente auténtica devoción por mí.

¿Tú te has enamorado de ese amor que siente por ti?

Correcto. Sentimos amores diferentes, cuando alguien te trata tan bien, y con tanto cariño, cómo no lo vas a querer.

¿Os habéis planteado adoptar niños?

Por la edad que tiene él, no, pero a mí me encantaría. Me gustan mucho los niños. Tengo mucho amor que dar a mi pareja, a mis sobrinos... y sí, yo quiero hijos. Si no es con Rafael, en un futuro, y me gustaría que fueran míos, no tanto adoptar sino de vientre de alquiler, como Ricky Martin. Pero claro, no veo a Rafael con 86 años siendo padre. Esto lo dejaré para más adelante.

¿Serías padre soltero?

Sí, porque ya tendré una edad y Rafa, hay que ser consciente, no va a durar eternamente. Cuando él fallezca me irá muy bien para entretenerme, será un nuevo ciclo de vida.

¿Cómo lleva Rafael tu fama?

Le hace mucha gracia porque es algo que él no ha vivido. Cuando hemos estado de crucero, todo el mundo nos felicitaba y nos hacía fotos, y esto a él le encantaba.