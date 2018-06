Gloria Camila y su chico han inaugurado el verano por todo lo alto. La pareja desembarcó en Ibiza con la pulserita del ‘todo incluido’ para disfrutar de sus días libres sin mover músculo. La hija de Ortega Cano no conocía la isla y estaba súper emocionada. "Ay, estoy nerviosa. No sé ni qué meter en la maleta", confesó horas antes de partir. El viaje fue un regalo de Gloria a su chico por el día de su 26 cumpleaños, el pasado 5 de junio. La pareja lleva tres años junta y no parece que haya entrado en la rutina. ¡Cuánta pasión con las rocas de fondo!

Gloria y Kiko alquilaron una moto para moverse por la isla. Así tuvieron la oportunidad de conocer las calas de Ibiza, disfrutar de la gastronomía y de sus famosas noches.

También, por supuesto, consultaron compulsivamente sus teléfonos móviles. Ambos son súper activos en las redes sociales y además tienen un videoblog en el canal Mtmad de Telecinco. Vamos, que no les va nada mal desde que salieron de 'Supervivientes' en 2017.

Eso sí, seguro que Ibiza les gusta más que Honduras. En el concurso pasaron hambre, penalidades y muchos celos, pero se vinieron a España con un anillo de compromiso.

“Soy súper joven”

Por el momento no parece que la pareja tenga prisa por pasar por el altar. Una pena, ¡con el juego que nos iba a dar el enlace! “No me gustaría casarme este año. Aunque supiera cuándo va a ser, no lo diría. Tengo 22 años, soy súper joven y ahora estoy estudiando y trabajando. Mi prioridad es la tele”, explicó la hija de Ortega Cano hace unos meses.

La verdad es que tanto Kiko como Gloria Camila parece que se toman las cosas con mucha calma. Después de salir de la isla pocos daban un duro por ellos, pero los chicos siguen 'in love' total.