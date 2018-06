Lara Álvarez se escapa con su ligue y se queda sin tema de conversación

Lara Álvarez ha pasado del solecito de Honduras a la diversión del 'Summer Party' de Parque Warner, donde ha lucido bikinazo y se ha encontrado con uno de sus hombres favoritos: Batman.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Dispuesta a pasar un día de fábula, Lara se ha subido al batmovil, al lado de su ídolo. "Esto no se me va a olvidar en la vida. He conocido a Batman y nos vamos a ir juntos al atardecer. No me lo puedo creer", reconocía feliz como una perdiz.

Pero... ¿qué pasó entre los 'tortolitos'?: "¡Qué movida! ¿Cómo ligas con Batman? ¿De qué hablas con Batman?", se quejaba ante el silencio del superhéroe.

🦇🦇B A T M A N🦇🦇 A post shared by Lara Álvarez (@laruka) on Jun 22, 2018 at 12:15am PDT

Lara, tristemente, sufrió el desamor: "Batman es mi superhéroe favorito. Lo he notado muy seco y calladito. He intentado hablar con él, pero no", decía decepcionada.

Mucho más sonriente se mostró al hablar del hombre de ácero. "He estado con Superman y mucho mejor". Y es que la presentadora lo tiene claro, la conversación es importante en una cita.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Pero, ¿qué le pide Lara a un hombre? "Me gustan los chicos que son valientes y se atreven a solucionar la vida", reconocía sonriente.

Quien siempre cuenta con su amor incondicional es su perro, el primero al que ha abrazado al aterrizar. "Lo primero que he hecho ha sido achuchar a mi perro y a mis padres", confesó.

El otro hombre de su vida es su hermano, con quien ya ha planeado las vacaciones: "Este verano haré una escapada con mi hermano... Tenía muchas ganas de volver a casa. Es una sensación agridulce, cuando llegas quieres venir a casa pero también quieres volver a Honduras", reconocía muy sonriente.

Sobre la pareja estrella de 'Supervivientes' lo tiene claro: "Sofía y Logan se dejaron la piel. Nos han dado unos minutos históricos. Logan es excepcional y Sofía ha sido auténtica siempre", concluía Lara.