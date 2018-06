Berta Vázquez y el cantante C. Tangana, como dos tortolitos

Son la pareja millennial del momento: Berta Vázquez y C. Tangana se han enamorado. Los primeros rumores de su relación saltaron en el festival Primavera Sound de Barcelona, y ahora tenemos la foto. Y te avisamos, saltan chispas entre la pareja de enamorados. Besos, achuchones y miradas de lo más cómplices fueron los grandes protagonistas del encuentro más romántico de Berta y C. Tanga, que no pueden disimular su amor incondicional.

La actriz fue a ver a su chico a las fiestas de Torrejón de Ardoz, Madrid, y se despidieron con un besazo antes de que él subiera al escenario.

Berta, feliz con su nuevo amor, no paró de hacerle fotos durante la actuación con su teléfono móvil.

Hasta hace bien poco, C. Tangana salía con Rosalía, otra de las artistas que más tirón tienen ahora.

Dicen que la cantante está que trina después de enterarse de que su ex ha pasado página tan rápido.

Berta Vázquez sigue con su papel de Rizos en Vis a vis, la serie carcelaria que pasó de Antena 3 a Fox. Ahora todo el reparto se encuentra ya rodando la cuarta temporada. Este año, además, la ex novia de Mario Casas estrenó película, Las leyes de la termodinámica, de Mateo Gil, una cinta que se presentó en el Festival de Málaga.