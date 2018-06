"Una vez me la jugaron", así comienza a explicar Jorge Javier que en eso de la fama no es oro todo lo que reluce... Ha sido durante una entrevista para 'Cazamariposas' cuando el presentador decidía sincerarse como nunca antes. Ha hablado sobre su reciente ruptura amorosa con 'P', quien asegura le dejó una semana antes de estrenar su obra de teatro; "P. no me rompió el corazón. Como habíamos roto tantas veces, el cerebro pensó una ruptura más. Y como me dejó una semana antes de estrenar 'Grandes éxitos', fui muy frío y dije "no puedo pensar en esto, tengo que estrenar". Lo aparqué. El poder de la mente es brutal. Lo fácil hubiera sido decir: "qué horror, me ha dejado, qué mala persona…" regodearse. Pues no. Me ha dejado, pues me ha dejado. Ahora tengo una cosa para disfrutar, y, luego, ya veremos".

Pero eso no es todo... además de P, ha habido otros hombres en su vida, como es lógico. Algunos más duraderos y otros de un par de noches, y son precisamente esas experiencias las que no le han dejado siempre buen sabor de boca al presentador.

"Una vez me la jugaron. Me acosté con un chico y me hizo fotos mientras dormía", cuenta Jorge Javier. Y claro, no tardó en intentar vender esas imágenes; "Me llamó el director de Interviú y me dijo que le habían ofrecido mis fotografías. Me dijo que estuviera tranquilo, pues si alguien se hubiera atrevido a publicarlo habría incurrido en un pedazo de delito…" Además, asegura que ha seguido viendo a ese chico; "luego seguí viendo al tío por Madrid. Cada vez que lo veía se lo decía, y él lo negaba. Hace poco le vi acompañando a otro famoso"... ¡Pues qué tiemble ese famoso!

Porque además de hacerle fotografías, resulta que "se paseó por mi casa fotografiándolo todo y con mi DNI". ¡Menuda mala suerte la de Jorge!