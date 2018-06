La extremeña más salerosa no deja de cumplir sueños. Desde que saliera de la academia de 'Operación Triunfo 2005', la cantante no ha parado de cosechar grandes éxitos, y no solo en su vida personal, que le va viento en popa junto a Miguel Herrera y su pequeña Manuela. En su trayectoria profesional tampoco deja de triunfar, y no solo porque sea una de las concursantes de 'Tu cara me suena 7', si no que además está a punto de cumplir otro de sus grandes sueños... ¡Conocer a Bruno Mars! Así lo ha anunciado la cantante esta mañana a través de sus redes sociales.

Con esta imagen del cantante estadounidense, Soraya ha dado una gran noticia a sus seguidores; "Voy a volver a cumplir un sueño! Y @michaelhg sabe que @brunomars es muyyyyyyy importante para mi!! Esta noche nos vemos Bruno", comenta. Y es que Mars cantará esta noche en el Wanda Metropolitano de Madrid, donde parece estará la extremeña.

Lo que todavía no sabemos es si la cantante se subirá al escenario junto a Bruno Mars, o tan solo irá a disfrutar del concierto. Por el momento sus seguidores ya están nerviosos preguntando; "Wooh, Bruno y Soraya juntos? Bombazo", y ella tan solo ha respondido; "Y me muero". Así que está por ver si será su telonera, si cantarán juntos, o si solo le verá desde la grada o en su camerino.