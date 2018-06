El pasado 18 de junio Aless Gibaja recibía o un mensaje privado a través de las redes sociales donde le amenazaban con matarle "dándote patadas en la cabeza". Un hecho vergonzoso por el que recibió un aluvión de mensajes de apoyo. Y es que esto de las redes provoca que muchos 'oculten' su imagen tras una pantalla y saquen todo su odio sin temor a las reprimendas... Pero a veces va mucho más allá. Si criticar y amenazar ya es malo, imaginaos llevarlo a la práctica... ¡Intolerable! Pues así le ha vuelto a pasar al ex concursante de 'Gran Hermano VIP 5'. El 'bebé' ha tenido que soportar un hecho terriblemente insoportable, y le ha sucedido junto a su amiguísima Oriana González Marzoli.

"Ayer nos intentaron asesinar", comenzaba contando Aless Gibaja en un sincero vídeo que han publicado en su Instagram. "Una loca con un coche vino super rápido y nos dijo 'qué ganas os tengo", asegura. Lo que viene siendo una amenaza en toda regla...pero es que la cosa no quedó ahí. Lejos de quedarse en 'violencia verbal', pasó a ser más intolerable convirtiéndose en algo mucho peor.

Vídeo nuevo de @OrianaGMarzoli con Aless en Madrid. pic.twitter.com/iSGHskW6an — « Anna Marzoli » (@SrtaOriana_CF) June 19, 2018

"La loca enferma aceleró super rápido, como que nos quería atropellar", confesaba Oriana. Así que no han dudado en 'denunciarlo' a través de la red, como una forma de pedir algo más de respeto, ¡y tienen toda la razón! Una cosa es que no te gusten Oriana y Aless, otra es que no les sigas, y otra bien distinta es que trates de atacarles... ¡Cuidado!