El pasado miércoles Benita, arropada por el Maestro Joao, contaba, desolada, que había sido víctima del robo de un bebé. Un relato que estremecía a la audiencia pero que ahora podría conseguir el efecto totalmente contrario en el público... ¿El motivo? ¡Podría ser mentira! Sí, como lo leen... Ha sido la prima hermana del propio vidente la encargada de desmentir la historia; "No le robaron ningún hijo, nació muerto", confiesa. Además, ha desmentido que hayan pasado necesidades en su vida... Así que parece que no todo es como lo pinta Joao.

Además, Eva ha atacado duramente a Benita tachándola de "mentirosa y mártir", y añade; "Yo es que no me lo creo en nada, sus lloros no son lloros, es puro teatro. Además mi primo no tiene poderes desde los cinco años, ¡todo es mentira!, ¡pero mentira, mentira, nunca ha tenido poderes ni nada", asegura.

Hasta cuenta que es mentira que Joao se hubiera quedado huérfano a los cinco años, asegurando que fue a los 16, pero eso no es todo... "Es una persona que trata muy mal a su hermana y a su madre, es una persona mala y es una persona falsa", confiesa.

¿Ha sido una estrategia? Su prima cree que sí; "Tiene muchas ganas de televisión y lo que quería era meter cabeza ahí, aunque sea a base de mentiras", cuenta. "Me da mucha vergüenza verle en televisión y engañando a la gente como lo está haciendo".

Así que, después de que el Maestro Joao repitiera, hasta la saciedad durante su paso por 'Supervivientes' que su pasado había sido muy difícil y su infancia estaba marcada por las penurias económicas y los dramas familiares, ahora llega su prima y le desenmascara en directo para 'Sálvame'. ¿Quién dice, entonces, la verdad?