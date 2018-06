Ay Miriam, Miriam... Meses llorando por recuperar el amor de Carlos Lozano y, de repente, parece que todo es parte de un elaboradísimo plan... Si hace unas semanas Carlos y Miriam volvían a encontrarse (y a intimar), ahora resulta que Carlos no era el único al que la peruana estaba viendo. Desde que saliera a la luz su tonteo con Hugo Castejón, ella se ha encargado de negarlo por activa y por pasiva, hasta que le desmontaron el chiringuito publicando unas imágenes en las que se ve, claramente, un beso. Así que esta puede ser la gota de colme, definitivamente, el vaso.

Carlos está cabreadísimo con su 'ex', a quien considera una "montajista y mentirosa"; "Estoy hasta los huevos", asegura en una conversación telefónica con 'Sálvame'. "Se ha enrollado con ese tío estando conmigo", añade. Además, se siente engañado; "A Carlos le sienta mal precisamente cómo le has engañado, vamos a ver... Tú eso lo has hecho estando con Carlos", asegura el presentador.

La propia colaboradora de 'Sálvame', Gema López, asegura que pudo mantener una conversación con Carlos y que lleva varios días "desaforado", "Él lo que dice es que empieza a descubrir una Miriam que no conocía, y lo que da a entender cuando dice me sentí engañado es que el principio y el final de la relación ella lo tenía escaletado", cuenta.

Y si en algo coinciden todos es en que les da "la sensación de que Miriam ha jugado a dos bandas", así lo confiesa Gema; "No puede salir con Hugo y luego a la mañana siguiente llamar a Carlos, me quiero ir a tu casa porque quiero estar contigo".