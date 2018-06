Los Javis han sido los primeros valientes en subirse al coche de Belén Esteban. Hace unos días os contábamos que la colaboradora estrena sección en 'Sálvame' en la que entrevistará a los rostros más conocidos e influyentes de nuestro país, un espacio que, sin duda, promete... Y ahora sabiendo quiénes serán los primeros en someterse a las preguntas de Belén, más. Javier Calvo y Javier Ambrossi se han convertido en dos de los jóvenes más talentosos de nuestro país, y así lo corroboran sus exitazos 'La Llamada' o 'Paquita Salas'. Pero no solo triunfan como directores, también lo hacen como 'influencers' y hasta diseñadores de su propia línea de ropa. No contentos con todo eso, han sido dos de los profes más queridos de la academia de 'Operación Triunfo'... Así que se podría decir que, literalmente, no paran.

Y, ¿quién mejor que ellos para dar rodaje a esta nueva sección de 'Sálvame'? ¡Todos a bordo!

"Próximamente en Sálvame en BELÉN A BORDO gracias @javviercalvo y @soyambrossi", comenta la colaboradora en su Instagram, que además, han hecho tan buenas migas que se han ido de cañas después de grabar. Y eso no es todo, los dire's que hasta la han invitado al estreno de la nueva temporada de 'Paquita Salas'.



Parece que los tres han salido encantados del encuentro, y es que los propios Javis le han devuelto el cariño a través de la red; "De cañas con una amiga. Qué maravilla conocerte". Vamos, lo que viene siendo admiración mutua.

¡Estamos deseando ver lo divertida que ha quedado la entrevista!