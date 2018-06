Lo que tiene claro es que ¡Albalá no le gusta para su hija! Pero él está harto de especulaciones, y ha estallado al saber que a Sofía le acaba de llegar una fotografía del joven con otra mujer... ¡y es la mujer de su representante! No puede más y ha estallado; "Al final me voy a creer que está buscando una excusa para dejarme", confiesa. "Es flipante, es la mujer de mi representante por Dios, encima la que ha mostrado interés por otros ha sido ella, es que es muy fuerte".

El todavía novio de Sofía Suescun y futuro concursante de 'Supervivientes 2019', Alejandro Albalá, se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para aclarar todo lo que se ha hablado sobre él durante estos meses. Su relación con la ganadora del concurso prende de un hilo desde que salieran a la luz ciertas informaciones que apuntarían a que fue infiel a Sofía mientras ella estaba en Honduras... Pero no es la única polémica que tiene que aclarar, y es que su pasado con Chabelita también trae cola.

Su relación con Chabelita

Alejandro Albalá ha confesado que "Isa me prohibía hablar con mi madre, me decía que si lo hacía me echaba de casa".

Pero si hay un tema realmente importante es cómo están las cosas con Sofía... ¿Es todo un montaje? ¿Siguen juntos? Hay muchas preguntas en el aire...

¿Qué ha pasado realmente con Sofía Suescun?

Jordi Martín asegura que ha hablado con Sofía y que ella le ha contado que le dejó hace dos días y que no quiere saber nada de él, algo que Alejandro desmiente confesando que han estado hablando antes de sentarse en el 'Deluxe'.

Y eso no es todo, el paparazzi también asegura que Alejandro está obsesionado con Logan, al menos así se lo ha contado Sofía...

Y si hay alguien que ha dificultado su relación y reconciliación, esa ha sido Maite Galdeano, que no contenta con insultarle, ahora resulta que ¡se le ha insinuado! Aunque Alejandro cree que "lo hace en broma", ha contado que la ha visto pasear por casa... ¡como Dios la trajo al mundo!

Ella misma ha querido entrar en directo para aclararlo; "No me he insinuado nunca, una cosa es que esté bien y otra eso...", asegura.

Pero la pregunta del millón no ha tardado en llegar, ¿ha sido infiel Alejandro a Sofía? La respuesta es no. Al menos no se ha liado con ninguna chica ninguna feria, algo que tenía de lo más preocupada a la ganadora de 'Supervivientes'.



Y tras descubrir la verdad, Alejandro ha mandado un mensaje muy directo a Sofía; "Ahora voy a ser yo el que me voy a tener que pensar si quiero algo contigo, has creído más a otra gente que a mi, y lo que no voy a hacer es intentar tener contacto con una persona que desconfía de mi. Me ha dolido mucho, porque parece que ha buscado una excusa para no saber de mi".

La que tampoco se lo ha puesto nada fácil en el camino ha sido Dulce... Que tampoco ha dudado en entrar en directo para decirle que deje de inventarse cosas sobre su niña. "Baboso, mantenido, feísimo", es de lo más bonito que le ha dedicado a Albalá.