Comenzó trabajando en una cafetería con 13 años y por las noches se transformaba en rostros tan conocidos como Rocío Jurado o Betty Misiego, aunque nosotros lo hemos conocido tan solo en su etapa como vidente. Se trata del Maestro Joao, uno de los supervivientes más queridos y más polémicos de la edición. Mientras en Honduras todo fueron risas, a su salida se ha encontrado con el escándalo a cuestas... Su propia prima desmentía su historia de vida, tachando al vidente y a su madre Benita de mentirosos. Así que se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar quién es verdaderamente el Maestro Joao.

Su vida sentimental, cuenta, estuvo marcada por la muerte del amor de su vida. Un hombre enfermo de VIH con el que estuvo alrededor de seis años. Pese a esa dura etapa, confiesa ha tenido una vida feliz.

Sobre su relación con Luismi, 'el niño', no ha querido poner etiquetas a lo que son, pero asegura "le adoro, le quiero, le amo"... Y le pide a los colaboradores que no caigan en preguntas de terreno sexual pues "no tenemos 16 años", así que más claro, agua, ¿no? Además confiesa que "no es mi novio, pero sí tenemos una relación sentimental". Pero Joao ha dicho algo que nos ha dejado boquiabiertos... "Mentiría por protegerle", así que ¿cómo saber cuándo el vidente dice la verdad y cuando no? ¡Menudo lío!

Pero si algo trae de cabeza la veracidad de Joao, es lo que ha contado junto a su madre sobre el drama de su vida, algo que su prima se encargó de desmentir. ¿Cuál es la verdad? "Puedo asegurar que a mi madre le robaron un niño", aclara.