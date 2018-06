Anoche Alejandro Albalá se sentaba en 'Sábado Deluxe' para aclarar, de una vez por todas, cómo está su relación con Sofía. El joven se sometió a un polígrafo que, sin duda, dejaría muchas cosas claras a la ganadora de 'Supervivientes', así que Jorge Javier no tardó en asegurar que seguro ella estaría muy pendiente de lo que sucediera esa noche para tomar una decisión. Pero esa relación no es la única, al parecer, que prende de un hilo... Los espectadores se quedaron algo confusos con ciertos comentarios que se intercambiaron Jorge Javier y María Patiño, ¿qué esta pasando? ¿Hay tensión? ¿Rivalidad? ¿Pique entre programas? Parece que no vamos desencaminados...

María Patiño se quedó alucinada al saber que según lo que ocurriera esa noche, la relación entre Albalá y Sofía tomaría un camino u otro, así que no dudo en mostrar su asombro; "Ah que según lo que ocurra esta noche la relación continúa y la decisión la toma Sofía con dos narices…", comentaba.

A lo que Jorge Javier le dio un 'zasca' que retumbó en todo Telecinco; "Hombre, ¿qué te crees que es este programa? Que esto no es 'Socialité...". ¡Booom! El presentador insinuó que su programa tiene mucha más relevancia que el de Patiño, y por eso ayudaría a tomar decisiones...



Pese a ese comentario, quiso quitarle importancia (al ver la cara de cuadro que se le quedó a María Patiño) intentando explicarse; "Que lo vuestro es más frívolo, no pasa nada tiene que haber de todo, y nosotros llevamos ya 10 años".

Y para calmar la tensión, recordó que cumple 1 año en pantalla y quiso felicitarla con un beso algo frío mientras la presentadora no conseguía quitarse la cara de 'picada'...

Porque sí, se picó...La prueba está en que no dudó en devolverle el 'zasca', aunque esta vez nada tenía que ver con los programas de Telecinco. Jorge Javier comentaba, en tono bromístico a Antonio Rossi que si él fuera Terelu, el colaborador no podría haberse puesto el traje que escogió para esa noche (haciendo alusión a los rumores que apuntaban que la colaboradora no soporta que se vistan igual que ella). Así que María aprovechó para lanzar su 'pullita'; "Hombre, hay cuerpos y cuerpos..." ¡Toma ya! Aunque no iba con ninguna mala intención, estaba deseando soltarla... ¡Menudo pique tienen estos dos!

Pese a todo, Jorge Javier zanjó el tema con un "a ver si voy a 'Socialité", que no sabemos si tomarnos a otra gran 'pulla' con tono irónico, o verdaderamente se pasará por el programa de Patiño...