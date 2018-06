Pasito a pasito, suave, suavecito... ¡De eso nada! Oriana ya ha llorado suficiente, así lo confiesa ella misma. "Me doy dos semanas prudenciales para llorar como María Magdalena, luego ya suficiente", cuenta, ¡y hace bien! Porque "las penas con rumba, son menos penas, morena..." cantan, ¿no? Pues así se lo está tomando ella. Después de que Pablo rompiera con ella y se derrumbara en pleno directo durante el debate de 'Supervivientes', parece que Ori empieza a levantar cabeza... Si hace unos días nos contaba los verdaderos motivos de su ruptura y cómo estaba afrontándola, ahora parece que ya es libro cerrado.

Anoche se sentaba en 'Sábado Deluxe' para contar su intento de asesinato, aunque la realidad es que de eso fue de lo que menos habló, porque claro, Oriana tiene muuucho que contar, y menudos bombazos nos dejó.

Para empezar, resulta que la chica 'reality' ya tenía muchas ganas de sexo, y claro, confiesa que no es de hacerlo con cualquiera. ¿La solución? Llamar a su ex. Y sí, él accedió y han mantenido una noche de pasión... Pero lo más fuerte es que ¡él tiene novia! De quién se trata todavía es una incógnita, aunque todo apunta a que es Álex, recopilemos las pistas:

-Tiene novia

-Le arruina los 'realities'

-Considera que con él tuvo una de sus mejores experiencias en la cama

-Álex está en España

¿Parece que no hay duda no? Tony Spina, de momento, no ha dado señales de tener novia, y además, hace unas horas compartía varios vídeos en los que puede verse que está en Brasil, así que, ¡descartado! Luis Mateucci no se nos pasa ni por la cabeza, además fue ella la primera en dejar claro que no se trataba del argentino.

Pero además de retomar contacto con su ex, Oriana ya tiene fijado nuevo objetivo. Parece que le ha echado el ojo a un ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' al que ha conocido hace poco gracias a la celebración de los 10 años del programa. Se trata de uno de los más veteranos... ¡Efrén Reyero!

Aunque algunos colaboradores del 'Deluxe' aseguran que entre ellos ya hay contacto, ella se ha mantenido tímida reconociendo, tan solo, que le parece guapísimo y que no ha habido beso... ¡Todavía! Además, confiesa que aunque no se suele fijar en chicos mayores, en uno de "35 o así, sí", y casualidades de la vida que es la edad que tiene Efrén, ¡ay Oriana...que ya nos conocemos!