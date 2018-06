La de ayer es, sin duda, la noche más mágica del año. Las ciudades españolas se llenan de deseos y miedos quemados en cientos de hogueras a pie de playa o en los más inspiradores jardines. Pero la de anoche fue mágica, por partida doble, para la familia López Canalda. Mireia Canalda y su chico y padre de sus dos hijos, Felipe López, se daban el 'Sí, quiero' más original y esperado de la temporada. Todo comenzó en un lugar que hasta el último momento fue un secreto incluso para los invitados. A orillas del Mediterráneo y con unas vistas espectaculares reposaban asientos de paja con cojines de lo más coloridos mientras un guitarrista amenizaba la espera.

Y con esta decoración tan ibicenca y unos 'looks' a conjunto, los invitados esperaban la llegada de los grandes protagonistas. El primero en aparecer era Felipe, que lo hacía junto a su perrete y su hijo Nuno, montados en un Jeep azul esmeralda. Después de ellos aparecían la novia y su pequeña Inés, y es que los peques han sido siempre la prioridad de la pareja. Ella misma anunciaba el gran día confesando que todo es por ellos; "Hoy es el gran día. Me he despertado con una lavadora de emociones en el estómago. Sé que va a estar todo genial y lo mejor de todo, es que es por y para vosotros Ines ❤️ Nuno".

Para la ocasión, Mireia y Felipe optaron por dos 'looks' al más puro estilo ibicenco que bien recordaban a diseños mexicanos. Ella con un diseño de Misura Costura con falda de vuelo y bordado floral en el volante del pecho, un primer vestido al que no le faltó detalle hasta con borlones en las costuras. Él con un chaleco blanco que cumplía con la línea de la boda con el bordado de su espalda.

Y como no podía ser de otra forma, nos hicieron partícipes de su gran día a través de las redes sociales, donde Mireia no dejó de compartir todos los detalles del enlace. Pudimos ver, incluso, su primer baile como 'marido y mujer'. La pareja escogió 'Solo para ti', una bachata de Camila que ya sabíamos que les gustaba, y es que siempre se han dedicado eso de "Tú eres para mi", frase que decoraba cada rincón de su boda.

Durante el baile pudimos ver el segundo 'look' de los novios. Esta vez Mireia optaba por un vestido de volantes, que también combinó con botas camperas, igual que el primero, aprovechando para anunciar que se trata de diseños propios que pondrá a la venta.

Y en esta noche mágica no podía faltar una hoguera de San Juan, en la que quemaron sus temores y pidieron deseos (aunque Mireia y Felipe ya lo estaban cumpliendo) y una decoración de lo más original llena de calaveras mexicanas, atrapasueños, y cojines en el suelo, donde disfrutaron de la cena los invitados.