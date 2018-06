El polígrafo de Alejandro Albalá nos ha dado mucho trabajo... El chico ha sido tan sincero (o tan mentiroso reveleando lo contrario) que tenemos titulares para aburrir, pero este, sin duda, es el más 'heavy'. Vale que Maite Galdeano está hecha una jovenzuela, pero... ¿tontear con el novio de tu hija? Hay límites, querida. Una de las preguntas del 'poli' sacaba los colores de Albalá al cuestionarle si se le ha insinuado, alguna vez, Maite Galdeano. Él, cabizbajo respondía que no. Pero nada más lejos de la realidad... El polígrafo desmentía su respuesta así que ¡Sí, Maite se ha insinuado a Alejandro!

Albalá confesaba creer que "lo hace en broma", y estaba seguro que Maite al enterarse respondería algo así como "Qué me voy a insinuar a este atontao", pero tenía que dar explicaciones ante tal suceso bomba. Resulta que una vez Maite le preguntó si se fijaría en mujeres mayores, a lo que él le dejó claro que "yo contigo no podría tener nada… Porque de 30 para arriba no me gustan. Tengo 24 años. Pero que era en broma. Fue un plan… 'a ti te coge una de no sé cuántos años", ¡Qué fuerte!

Pero es que aquí no acaba todo, Alejandro ha visto desnuda a Maite. ¿El motivo? La pamplonica se pasea así por su casa porque, asegura, vive en un ático en el que entra todo el sol y hace mucho calor. Y por si todo esto os parece poco, hay más...

¡Maite se ha llegado a meter en la cama con Sofía y Alejandro! Vale, que no cunda el pánico, según ha explicado él; "Meterse en la cama se ha metido pero no con ánimo de nada… en plan para hablar y eso", además, asegura "estaba la puerta abierta e iba vestida". Menudo peligro...