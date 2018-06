"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo..." algo así le ha debido decir Sofía a Alejandro Albalá. Y es que la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha borrado todo su pasado, literalmente. Sofía Suescun no quiere saber nada de Alejandro y para conseguirlo ha eliminado todo el contenido que compartía con él en las redes sociales. Además, se han dejado de seguir en la red, y ella le ha lanzado un mensajito al que ya es, sin duda, su ex novio. Aunque parecía que sería el polígrafo quien decidiría qué pasa con la relación con más altibajos que conocemos, nada más lejos de la realidad. Ya durante las declaraciones de Albalá en 'Sábado Deluxe' era Jordi Martín quien aseguraba que ya hace días que Sofía ha dejado a Alejandro... y aunque nadie parecía creérselo, ya no hay duda.

Sofía no se perdió el 'Deluxe', y después de verlo comentó a través de su 'Twitter'; "Necesito desconectar", más claro agua... Y es que mientras todo parecía indicar que, tras demostrar su inocencia, se reconciliaría con la concursante, lo cierto es que Albalá ha dejado de seguir a Sofía en Instagram y ella, por su parte, tampoco le sigue.

Así que va a ser verdad eso de que ya lo habían dejado... ¿El motivo? Una bronca terrible que 'Socialité' ha mostrado.

Y es que Alejandro no entiende que Sofía le pida explicaciones después de lo que ha hecho ella... Lógico, ¿no? Pues de esta bronca hace un par de días y desde entonces no se hablan.