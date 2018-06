Se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Su nombre artístico era Chenoa, aunque en realidad ella se llama María Laura Corradini y nació en Mar del Plata, Argentina, el 25 de junio de 1975. Sin embargo, a los 8 años se trasladó a vivir a Mallorca, por eso se considera mallorquina de adopción.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Chenoa fue una de los 16 concursantes que entraron en la Academia más famosa de la televisión. Desde el principio destacó por su chorro de voz y rápidamente se ganó el favor del público quedando en cuarta posición, por detrás de Rosa, Bisbal y Bustamante (primera, segundo y tercero respectivamente.

QMD

David Bisbal y Chenoa entraron con pareja a ‘OT’, pero su química funcionó tanto que terminaron juntos. Fue la primera pareja oficial que salió del 'talent show'. ¿Quién no recuerda su interpretación de 'Escondidos'? Fue antológica. Su historia duró de 2002 a 2005. Pero su ruptura fue bastante traumática, especialmente para ella que mantiene que se enteró por la tele, cuando vio a David en una rueda de prensa diciendo que no estaba con nadie.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

QMD

Tras ese fracaso amoroso, Chenoa ha mantenido otras relaciones sentimentales pero sin mucho éxito. El actor Alex González también ocupó su corazón durante un tiempo y juntos acudieron a la gala de los Goya en 2006. Meses después rompieron.

QMD

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con el cantante jerezano David De María también vivió un sonado romance en 2009 que no terminó nada bien. Todo comenzó con una colaboración en los escenarios, pues cantaban juntos 'Que yo no quiero problemas', pero no llegó a buen puerto. Aunque después de tantos años todo parece olvidado entre ellos y vuelven a colaborar juntos con motivo del nuevo álbum aniversario del artista gaditano, 20 años.

QMD

Aunque no ha tenido mucha suerte en el amor, Chenoa es una mujer fuerte, de carácter que ha sabido sobreponerse y tirar 'pa' lante'. Por suerte, siempre ha podido refugiarse en su trabajo, donde le va de maravilla. De hecho compagina la música con la tele. Y es que desde 2016 es miembro del jurado en ‘Tu cara me suena’ y ‘Tu cara no me suena todavía’ (ambas en Antena 3). Además, colabora en ‘Zapeando’ (La Sexta).

Publicidad - Sigue leyendo debajo

QMD

Y por si fuera poco, también ha probado suerte con la literatura y el 26 de septiembre de 2017 sorprendió a todos con la publicación de su primer libro, ‘Defectos perfectos’, en el que se sincera sobre su vida personal. Un auténtico éxito de ventas.

Sin duda, Chenoa es una mujer exitosa y a sus 43 años tiene muchos motivos para sonreír y disfrutar. Desde aquí solo nos queda desearle: ¡Muchas felicidades!