¿Quién nos iba a decir a nosotros que un día contaríamos que Julio Ruz "gana mucho desnudo"? Pues sí: eso es lo que afirmó María Jesús Ruiz en su última visita a Toñi Moreno en Viva la vida. La ex superviviente ha dado una nueva entrevista en la que tuvo tiempo de reír y de llorar a partes iguales, pero, sinceramente, lo que más nos llamó la atención es que no tuvo pelos en la lengua al hablar de sus experiencias sexuales con su pareja... aunque no ha sido la primera vez (aunque ésta sí ha sido con Julio delante... para desgracia del empresario).

Además de agradecerle que estuviera todos estos años a su lado a pesar de los malos momentos (y de haberle puesto a parir en en el 'Deluxe' el año pasado), María Jesús quiso reconocerle no haberla dejado de lado cuando, según ella, lo pasó tan mal al lado de Gil Silgado: "Es muy generoso. En Julio lo he encontrado todo, lo necesito", dijo de su actual pareja, aunque la conversación se volvió picante en segundos...

"Julio gana mucho desnudo", sentenció. La cara del aludido, un cuadro, claro, pero es que no es la primera vez que maría Jesús habla de su vida sexual: "Mi Julio es un portento. Se caen los cuadros de mi casa", le contó a sus compañeros de aventura cuando estaba en Supervivientes sobre su fogosa vida marital.



Aunque todo iba a ser una broma, María Jesús no dudó en decirle a Toñi, que se la veía muy interesada, que Julio "es muy generoso en la cama. Dejémoslo ahí". Tan emocionada estaba la presentadora, que no dudó en 'pedírselo prestado', no sólo por ser tan buen amante, sino por su capacidad de engendrar hijos: "Donde pone el ojo, te hace una niña", bromeó.

Sin embargo, no sólo de risas fue la entrevista: María Jesús también echó la lágrima al acordarse de su madre, y confesó que había sido "una mala hija", algo que su propia madre desmintió gracias a la llamada en directo que le hizo Toñi: "Todo lo contrario, lo que pasa es que es un muy rebelde. Se cree que lo puede hacer todo, y yo intento guiarla", explicó Juana. "Mi madre es una gran sufridora", acertó a decir la Miss.