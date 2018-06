El Instagram de Aramis Fuster parece más el reclamo de una página de porno soft que la red social de una ‘reputada’ vidente. La máxima autoridad mundial en ocultismo y creadora de su propia religión, la ‘aramlogía’, lleva unos días la mar de juguetona y no deja de compartir contenido subidito de tono. De esta manera, la hemos podido ver enfundada en un traje de látex y blandiendo un látigo del todo a 100, luciendo un picardías y posando cual modelo sacada de las páginas de Playboy, posando semidesnuda y tapando sus vergüenzas con unos motivos florales… ¡Benditas flores!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero el desvarío de Aramis ha llegado a su punto álgido al colgar un vídeo de lo más bizarro. Luciendo un camisón blanco, la vidente comienza a moverse de manera sinuosa mientras con voz infantil asegura que se está poniendo “tonta”. Entre vueltas y más vueltas, Fuster aprovecha para dejar al descubierto su trasero y su ropa interior. "A que me quito..., ¿qué me quito?", se pregunta entre risas y mirando a cámara.

Tras desprenderse de sus gafas, la dominatrix sigue con su espectáculo erótico y amenazando con quitarse lo poco que lleva encima. "¿A qué voy? ¿A qué te pillo? No, no te lo creas que no te voy a pillar", señala para alivio de los incautos que hayan caído presos de sus encantos. En el comentario que acompañan las imágenes, Aramis señala que en Youtube existe un vídeo extendido del mismo, pero para preservar vuestra salud mental y la del que esto suscribe, hemos decidido no seguir indagando en el tema…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La última aparición de Aramis Fuster en televisión se produjo el pasado mes de abril, cuando acudió a ‘Sábado Deluxe’ para relatar que temía por su vida y que estaba convencida de que “una organización criminal internacional” estaba detrás de ella con el objetivo de secuestrarla. Según su teoría, al ser una mujer rubia, lista, guapa y “que sabe muchas cosas”, los malhechores de medio mundo estaban ansiosos por tenerla en sus filas. ¿A quién no le gustaría llevarse a Aramis a casa?