Lorena Edo (GH14), en su peor momento: ingresada dos veces en menos de una semana

Buenos panda👋🏽 Siento haber estado un poco desconectada, el viernes fue un mal día, las noticias no fueron buenas, y seguimos peleando, pero se que todo va a salir bien, aunque es difícil y por momentos me desespere, confío en la vida, y confío en que todo ira bien 💪🏼 Gracias a todo el mundo que me esta apoyado en estos momentos delicados, vamos a salir de esta, no puedo estar mas arropada y vigilada clínicamente, están todos los medios, y esta todo el amor, el amor me esta dando vida. @nuvol_edo Esta siendo medicina para el alma, no se separa de mi ni para comer, como es posible que sepa tanto... solo le falta hablar... #unaimagendicemasquemilpalabras #vamosedo #luchando

