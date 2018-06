Unos días antes de su reunión con la Selección Española de Baloncesto para disputar, a finales de mes, dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2019, Marc decidió tomarse unos días de descanso en aguas baleares junto a su mujer, Cristina Blesa. Juntos viajaron a España desde Estados Unidos, donde el hermano pequeño de Marc juega en los Memphis.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Como si de una segunda luna de miel se tratase, presumieron a bordo de su pasión en un rato a solas sin su pequeña Julia, de casi cuatro años. El jugador y su mujer celebraron por adelantado su quinto aniversario (se casaron el 7 de julio de 2013).

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el yate, Cristina presumió de tipazo enfundada en un traje de baño de dos piezas con un estampado de camuflaje color caqui. Además, también estrenó nueva melena: se ha aclarado el pelo.

Los 'pilares' de su vida

Agencias

Eso son para el jugador Cristina, con quien se casó en 2013, y Julia, que ya tiene casi cuatro años y de quien dice: "me reconoce en la tele y se preocupa cuando me ve en el suelo... es increíble lo que te aporta un hijo o una hija, no se puede describir". En el año 2019 les tocará separarse durante un tiempo por la participación de Marc Gasol en el Mundial de Baloncesto, que se celebrará en China.