Muchas veces pensamos que 'influencers', 'blogueras'... tienen una vida perfecta. Al menos es lo que parece, ¿no? Cientos de viajes, los mejores restaurantes, planes de infarto... Todo parece ideal, pero nada más lejos de la realidad. Nadie comparte un mal momento con sus seguidores, ni una imagen llorando, está claro. Y María Hernández, ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido sincerarse sobre este tema, destapando numerosos tabúes. "En redes sociales siempre sacamos nuestra mejor sonrisa, pero hay días que estamos tristes, que tenemos miedos y complejos, y quiero hablaros de este tema", comienza contando en su canal 'A mi manera' de Mtmad.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Para empezar ha querido aclarar su cambio físico; "en la cara no me he operado nada, ni nariz ni pómulos, nada", asegura, confesando que como casi todas ha tenido complejos físicos, uno de ellos era su pecho; "era planita", así que decidió pasar por quirófano para sentirse mejor. Pero de lo que ha querido hablar es de sus complejos psicológicos.

"Tengo muchísimos miedos", confiesa, "aunque me veáis fuerte y sonriendo, sufro de ansiedad desde que tenía 6 años". Además, asegura que tiene "mucho miedo a estar sola", pero para paliarlo tiene algunos métodos; "Me pongo a leer, respiro tranquila... Lo que me ayuda un poco es la meditación guiada, aunque no siempre, a veces me agobia, pero tienes que encontrar el punto que te relaje"... Así que parece que no ha encontrado todavía la forma de acabar con la ansiedad, por eso pide a sus seguidoras que "si conocéis un método pasármelo que me vendrán bien".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y ha aprovechado para dar un consejo a los que siguen su canal; "Los miedos y los complejos pueden afectarnos muchísimo, apoyaros en la familia y en la gente que tenéis al lado, eso es súper importante".