Después de salir de 'Supervivientes', el Maestro Joao se ha convertido en uno de los rostros más habituales en televisión, y más tras conseguir un puesto de trabajo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' como asesor del amor. Pero su popularidad se puede ver seriamente afectada con la información que podría salir a la luz...

El vidente robó el corazón a los espectadores durante su paso por los Cayos Cochinos con su sentido del humor pero al parecer esa podría no ser su verdadera cara. Anabel Pantoja ha sido una de las primeras en poner en duda su profesionalidad. La sobrina de la tonadillera contó en 'Sálvame' que recibió una llamada advirtiéndole de las verdaderas intenciones del exsuperviviente: "Me llamó una periodista y me dijo que tenía que decirme algo para ponerme en alerta".

¿Qué fue eso tan importante que le dijo? Ni más ni menos que no se fiara del Maestro: "Tampoco defiendas tanto a Joao que a tu tía le ha hecho mucho daño y, por atrás, va contando muchas cosas de vuestra familia".

Pero por si fuera poco, los enemigos se crecen como setas... Terelu ha explicado que su compañero Kike Calleja "no ha contado ni siquiera el 50% de las cosas que sabe" y le advierte: "que se ponga las pilas porque hay personas que han trabajado con él y quieren hablar y decir cómo es en realidad".También hay amigos suyos, "desde hace años", que quieren salir a contar públicamente "cómo se las gasta el Maestro".

Además, ha dado otra bomba: "Yo te diría que hay una familia en el norte de España para la que hiciste un trabajo y esa familia tiene mucho interés en hablar. Y creo que si esa familia habla no le van a ir las cosas demasiado bonitas".

Estas informaciones podrían ser el principio del fin del mejor momento de Joao...