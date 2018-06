No corren buenos tiempos para Sofía Suescun. Sí, es cierto que ganó 200.000 euros tras alzarse con la victoria en la última edición de 'Supervivientes' pero sus idas y venidas con Alejandro Albalá le están quitando el sueño. Su romance pasaba su peor momento pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sin embargo, esta relación parece que no tiene solución, y mucho menos tras el paso de Albalá por el 'Deluxe'. Jordi Martín aseguró que había hablado con Sofía y que ella le había contado que le dejó hace días atrás y que no quería saber nada de él, algo que Alejandro desmintió confesando que habían estado hablando antes de sentarse en el 'Deluxe'. Además, lo que contó Albalá sobre Maite Galdeano no ayudó a contentar a Sofía...

Según ha contado Rafa Mora: "Sofía lleva tres días refugiada en casa de Raquel Mosquera". Al parecer, está pasando un momento muy complicado tras su vuelta a España. El colaborador ha contado que Alejandro llamó a la ganadora de 'SV' mientras esta sacaba a sus perros "y le habló de muy malas maneras". Algo que Sofía no va a permitir. "No puede estar con una persona que la esté machacando todo el rato", añade Mora. Esta decisión la ha tomado para alejarse del foco mediático y reflexionar.



Alejandro ha querido responder a las declaraciones de Rafa y ha entrado por teléfono en directo para contar su versión. Ha explicado que le dijo a Sofía que no le echara en cara lo que él ha hecho en España, recalcando que nunca le fue infiel, cuando ella se coqueteó de manera más que evidente con Logan en Honduras. Y ha sido claro respecto a su actual relación con Sofía: "Ya no estoy con ella".

Pero según las redes sociales de la asesora del amor, no está en Madrid sino en Pamplona con su madre, como muestra en sus stories de Instagram. Quizá ya ha tomado ese respiro que necesitaba para volver con más fuerza a su vida...