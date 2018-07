Miriam Doblas, conocida artísticamente como Mimi, ha regresado al panorama musical pisando fuerte. Ha pasado de ser conocida como la primera expulsada de 'Operación Triunfo 2017' a tener más de 2 millones y medio de visitas en YouTube gracias a su primer single 'Ya no quiero ná'. Este nuevo trabajo viene de la mano de su grupo 'Lola Indigo', que no solo está centrado en la voz. El baile es una parte fundamental en su producción. Por eso, 'Lola Indigo' cuenta con Mónica Peña, Claudia Riera, Saydi Lubanzaido y Laura Ruiz, conocidas por 'Fama a Bailar', concurso por el que también pasó Mimi antes de entrar a la Academia.

Su potencial en el escenario no fue suficiente para permanecer en 'OT', de donde la echaron la primera semana. Primó la calidad vocal antes que la puesta en escena, por lo que no pudimos ver su evolución en la Academia. Pero lejos de rendirse, Doblas ha conseguido unir sus dos pasiones, el canto y el baile, en su nuevo proyecto profesional. "Mi música es baile. Desde pequeña fui una niña inquieta que quería hacerlo todo... y en mi cabeza lo dibujaba así. Mi proyecto va directamente unido a la danza, cada canción que escribo esta pensada para el movimiento. No tendría sentido sin un grupo de bailarines que lo representaran conmigo, por eso no es sólo Mimi. Esto es Lola Indigo", escribía la extriunfita en su cuenta de Instagram.

Además, ha conseguido el visto bueno de Noemí Galera y de Rafa Méndez, aparte del de 'celebrities' como Cristina Pedroche o Brays Efe.

⚡️👁🔮👁⚡️ A post shared by Mimi x Lola Indigo (@lolaindigomusic) on Jun 16, 2018 at 12:47am PDT

Pese a que los nombres que más resuenan en nuestras cabezas de esta última edición de 'OT' sean los de Amaia, Alfred, Cepeda, Aitana o Ana entre otros, Mimi no se ha dado por vencida. Ha intentado permanecer en el mundo de la música y lo ha conseguido. Pero no será solo su single lo que la lance a la fama, Mimi es la séptima confirmada para participar en la sexta edición de 'Tu cara me suena', donde la veremos competir con voces como la de Carlos Baute o Soraya Arnelas. Por ahora, Mimi y su grupo pondrán ritmo a las noches con un baile al que, seguro, le salen muchos imitadores en las fiestas de este verano.