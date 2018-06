La cantante de 'Mayores', Becky G, acudió a 'El hormiguero' para presentar 'Sin pijama', y acabó revelando cómo fue su dura infancia. El momento más dramático llegó cuando la artista habló de su trágica vida. "Cuando tenía 9 años perdimos la casa y tuvimos que vivir en el garaje de mis abuelitos. Yo quería ayudar a mi familia pero no podía trabajar porque era una niña", confesó.

Otro problema con el que tuvo que lidiar fue la ansiedad: "Tengo ataques de ansiedad, así que hago boxeo como terapia. Empecé con esto a los 15 años, y todavía no sé cómo controlarlos. Mi ansiedad es mental y física. Me cuesta hablar y respirar cuando me ocurre".

Pero, ¿qué angustia a la joven artista? Becky sabe que todo tiene su origen en el estrés. "Porque estás cansada y no sabes cuándo parar", declaró. No obstante, y pese a la tristeza de su relato, Becky se mostró positiva: "Nada es imposible. Si tienes un sueño puedes luchar por ello".

Además, la cantante habló sobre la terrible censura vivida en 'Operación Triunfo'. Todo comenzó cuando la cantante denunció el machismo en la música. "Hay machismo y deberíamos acabar con ello. Nací en una casa en la que soy la menor de 4 hijos. Y en mi familia nunca me dijeron que por ser mujer no podía hacer algo. Pero ahora veo el machismo en la música", denuncio indignada.

Pablo Motos, sorprendido, le preguntó si alguna vez había tenido que cambiar la letra de una de sus canciones. Becky G no dudó en contar su experiencia. ": 'A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca'. Lo cambie para ser respetuosa. Pero los fans se volvieron locos",La razón de tan polémica censura la dio la propia cantante: "No hay problemas con las letras de los hombres, pero sí con la de las mujeres".

Así pues, y tras una noche cargada de confesiones,y el cariño de todos, llegando a enfrentarse a "golpes" con Motos, que no dudó en ponerse los guantes de boxeo.